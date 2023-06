Tg Ambiente – 25/6/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - L’Onu adotta il primo trattato internazionale per proteggere l'alto mare - L’Ue vuole smartphone e tablet ecosostenibili - Tracciabilità dei rifiuti, in vigore il registro nazionale - Everest e K2, ghiacciai a rischio abr/mgg/gtr/col