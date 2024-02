Tg Ambiente – 25/2/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Accordo Ue sulla nuova direttiva per la qualità dell’aria - Via libera alle nuove norme contro il greenwashing - Economia circolare, credito d’imposta a 406 imprese - Tecnologia pulita, con l'acceleratore Zero sviluppate 30 startup mgg/gtr/col