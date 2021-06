Tg Ambiente – 20/6/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: Dall'Ue 17,5 miliardi per il clima - Acea Energia sempre più green - Guardia Costiera, riparte "Mare Sicuro" - Il Covid mette a rischio la lotta alla plastica. abr/