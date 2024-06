Tg Ambiente – 2/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Arriva il portale di Terna per la pianificazione energetica - Heysun, in Sicilia l’Expo della transizione - Forest City, soluzioni basate sulla natura per città resilienti - Lanciato il satellite Earthcare che studierà le nuvole mgg/gtr/col