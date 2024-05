Tg Ambiente – 19/5/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Più efficienza e rinnovabili per raggiungere gli obiettivi 2030 - Discariche abusive, in 7 anni messi in sicurezza 74 siti - Axpo Italia accelera sulla sostenibilità - Generali e Gruppo Leone Alato inaugurano l'Oasi Gregorina mgg/gtr/col