Tg Ambiente – 17/11/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Nel 2024 in aumento le emissioni provenienti da combustibili fossili - Conou e le sfide green a Ecomondo - Iren a Ecomondo, focus sul riciclo e materie prime critiche - Acea porta a Ecomondo le sfide per la sostenibilità mgg/gtr/col