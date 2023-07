Tg Ambiente – 16/7/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Acqua, un piano di infrastrutture per difendere "l'oro di sempre" - Pompe di calore, pesa l'incognita F-gas - Acea, una rete idrica integrata è necessaria - Arriva a Roma il FAO Forest Park