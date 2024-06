Tg Ambiente – 16/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Le microplastiche rallentano lo stoccaggio di carbonio nell’oceano - Da Marevivo un appello per tutelare la salute del mare - Cresce la preoccupazione per i cambiamenti climatici - Conai forma i giornalisti su riciclo ed economia circolare abr/gtr/col