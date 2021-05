Tg Ambiente – 16/5/2021

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: Marevivo, rinnovabili unica strada per transizione ecologica; 783 rifiuti ogni 100 metri di spiaggia; Un sondaggio sul cambiamento climatico; Il 2027 decisivo per le auto elettriche. col/abr/