Tg Ambiente – 15/5/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Allarme rifiuti sulle spiagge italiane - Decarbonizzazione, nasce Edison Next - Robot che imitano la natura, ecco cos’è la soft-robotics - I dipendenti di Adr e Boeing puliscono spiaggia di Focene abr/mgg/col