TG Ambiente – 14/11/2021

In questo numero di Tg Ambiente, prodotto dalla Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - A Glasgow un parco giochi per bambini dove si respira aria pulita - I Super ricchi mettono a rischio la decarbonizzazione - McDonald's per l'ambiente, raccolte 15 tonnellate di rifiuti - Sempre più ristoratori scelgono imballaggi in carta abr/gtr/col