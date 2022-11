Tg Ambiente – 13/11/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con Italpress: - Nuova campagna anti-nucleare - Italia al top per il recupero degli imballaggi d'alluminio - Riciclo della carta, Italia maglia rosa in Europa - Un terzo dei ghiacciai Unesco è destinato a scomparire abr/mgg/gtr/col