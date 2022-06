Tg Ambiente – 12/6/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dal Parlamento Ue una campagna per la sostenibilità - Stop alle auto a benzina e diesel dal 2035 - Rigenerazione urbana, chiusi primi bandi per riuso immobili - Pelikan: un’imbarcazione mangia plastica gsl