Tg Ambiente – 11/6/2023

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Rifiuti, 100 mila occupati e un giro d’affari di 13 miliardi - Allarme plastica - Nuova vita per il 98% dell’olio lubrificante usato - Bergamo e A2A, alleanza per la sostenibilità abr/gtr/col