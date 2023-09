Tg Ambiente – 10/9/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Per acqua e idroelettrico 48 mld di investimenti in dieci anni - La cattura di CO2 chiave per la competitività industriale - Quasi 20 mila reati ambientali contro mare e coste - Nasce il bollino 'Ecoevent Plastic Free' fsc/gsl