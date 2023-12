Tg Ambiente – 10/12/2023

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Allarme degli scienziati, in sette anni il mondo potrebbe superare la soglia di riscaldamento globale - Trasporto stradale pesante, Snam accelera sulla sostenibilità - Toc, alla Camera il magazine sull'economia circolare toscana mgg/gtr/col