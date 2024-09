Tg Ambiente – 1/9/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Dall’Ue 7 miliardi per trasporti sostenibili e ‘intelligenti’ - ⁠Imprese, al via il Piano Transizione 5.0 - ⁠I mari europei non sono in buona salute - Monte Rosa, il ghiacciaio di Flua è estinto mgg/mrv