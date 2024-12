Tg Ambiente – 1/12/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall'Italpress in collaborazione con TeleAmbiente: - Italia in ritardo su impianti a fonti rinnovabili - Aree protette, la tecnologia alleata dell'ambiente - Imballaggi, nel 2023 per Conai un giro d’affari da 3,3 miliardi - Nucleare, al via la procedura Vas sulla localizzazione del deposito nazionale mgg/gtr/col