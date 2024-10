MILANO (ITALPRESS) – Argentina, Georgia e Nuova Zelanda. Tre avversarie per misurare il livello di una nazionale che ha già sorpreso, in positivo, durante lo scorso Sei Nazioni. Sono state presentate oggi, nell’Auditorium Vittoria a Milano, le Autumn Nations Series 2024, le tre gare che l’Italia di Rugby affronterà il 9, il 17 e il 23 novembre rispettivamente a Udine, Genova e Torino. Grande attesa per la sfida contro gli All Blakcs, ma il tecnico Gonzalo Quesada non vuole sbilanciarsi: “Quella con la Georgia ha un valore speciale perchè Argentina e All Blacks sono nella top mondiale. Per me sarà la più importante: giocheremo contro una squadra che avrà tante ambizioni, io l’aspetto molto perchè sarà una bella prova di carattere. All’interno del gruppo i ragazzi sanno che ogni partita è importante. Prima di giocare con la Georgia nessuno penserà alla Nuova Zelanda”. Ma il fascino riguarderà anche il derby interiore di Quesada, che darà il via al cammino autunnale degli azzurri: “Con l’Argentina sarà una partita speciale, il mio paese è l’Argentina, ma l’impegno sarà al 100% per la maglia italiana. Sarà una sfida incredibile. Loro arrivano nel miglior momento possibile, ma la mia fiducia in questo gruppo è ancor più grande”.

Intervenuto anche il presidente della Fir Andrea Duodo: “Questi test match saranno le prime tre partite di questa stagione, saranno tre gare molto impegnative, vedremo come confrontarci dopo aver chiuso una stagione in crescita, dovremo ripartire di slancio, speriamo di ottenere ottimi risultati. Le metto

tutte sullo stesso piano, ogni partita ha le sue peculiarità.

Italia-Argentina sarà piena di significato, abbiamo un allenatore

argentino che ha vestito la maglia dei Pumas per parecchi anni,

avrà un suo significato anche romantico. La seconda con la Georgia è un impegno ricorrente negli ultimi anni, difficile e duro, affrontiamo una nazionale mai doma. Chiuderemo con gli All Blacks, per noi sarà uno stimolo in più per confrontarci con un

grandissimo livello. Noi non dobbiamo vincere, abbiamo tutte le carte in regola per fare bene. Siamo consapevoli di avere un ottima squadra e un ottimo staff, ci aspettiamo di raccogliere qualcosa di importante”. Si parte il 9 novembre a Udine, al Bluenergy Stadium, contro l’Argentina, reduce da vittorie importanti nel Rugby Championship, il quattro nazioni che vede impegnate anche Sudafrica, Nuova Zelanda e Sudafrica.

