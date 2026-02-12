Test Bahrain 2026, anche nella seconda giornata la gomma C3 è la più usata

ROMA (ITALPRESS) – È stato Charles Leclerc (Ferrari) questa volta a firmare il tempo più veloce nel secondo giorno dei test pre-stagionali in Bahrain. Il ferrarista ha abbassato di tre decimi il miglior risultato di ieri, ottenuto da Lando Norris (McLaren), oggi secondo.

Il pilota monegasco ha concluso il suo giro in 1:34.273 con la C3, con Norris a +0,511s su C2. È sempre di Norris il miglior tempo della giornata con la C1, mescola con cui ha fermato il cronometro su 1:35.795. L’utilizzo delle tre mescole slick a disposizione dei team, le più dure della gamma Pirelli e le più adatte al circuito di Sakhir, riflette la stessa gerarchia di ieri.

La C1 ha infatti coperto il 21% dei chilometri odierni per un totale di 259 giri complessivi. C2 e C3 si sono divise le restanti tornate: 28% (345 giri) per la prima e 52% (650 giri) per la seconda. I set di gomme usati, con la sessione di oggi, salgono dunque a 87 per le C3, 49 set per le C2 e 27 set per le C1. Nessuno ha scelto di montare oggi le Intermedie per gli installation lap.

Per la maggior parte della sessione le scuderie si sono concentrate sui set up run ma ci sono stati anche alcuni significati stint che, per la loro lunghezza, possono essere rappresentativi delle condizioni di gara. Racing Bulls è arrivata a 22 giri sulla C1, Cadillac a 19 giri sulla C2 e Ferrari a 19 sulla C3.

I quattro piloti che ieri non erano scesi in pista hanno invece girato oggi. A restare ai box questa volta sono stati Max Verstappen (Red Bull), Oscar Piastri (McLaren), Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Haas), Franco Colapinto (Alpine) e Lewis Hamilton (Ferrari). Le condizioni ambientali e della pista sono risultate del tutto simili a quelle del primo giorno, con temperature dell’asfalto comprese tra 25°C e 42°C e dell’aria tra 24°C e 32°C. Domani i test riprenderanno alle 10 ora locale e termineranno alle 19.

