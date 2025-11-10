Test allertamento IT-Alert giovedì 13 novembre a Martellago

VENEZIA (ITALPRESS) – La Protezione Civile del Comune di Venezia, a seguito di una nota diffusa dalla Regione del Veneto, informa che giovedì 13 novembre, indicativamente alle ore 10, nel Comune di Martellago si svolgerà un test di funzionameto del sistema di allertamento IT-Alert per il rischio industriale.
Il sistema prevede l’invio di un segnale acustico e di messaggi informativi a tutti i dispositivi collegati con le celle telefoniche che coprono l’area interessata dal test. Non è escluso che il messaggio possa essere ricevuto anche nel territorio del Comune di Venezia. In caso di ricezione del messaggio di allerta non dovrà esere adottato alcun comportamento particolare.
– Foto Comune di Venezia –
(ITALPRESS).
