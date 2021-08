ROMA (ITALPRESS) – Si chiama Tesla Bot il progetto lanciato dal Ceo di Tesla Elon Musk nell’ambito dell’evento “Ai Day”. Per l’anno prossimo è previsto il debutto del prototipo. Si tratta di un robot umanoide.

Musk ha rassicurato: “Non sostituirà gli esseri umani, vivrà in un mondo fatto per gli umani eliminando compiti pericolosi, ripetitivi e noiosi”. “Siamo alla ricerca di ingegneri meccanici, elettrici, di controllo e software che ci aiutino a sfruttare la nostra esperienza di intelligenza artificiale oltre la nostra flotta di veicoli elettrici”, si legge sul sito della società.

