Terrorismo, due arresti a Milano. Avevano giurato fedeltà all’Isis

MILANO (ITALPRESS) - Si è svolta a Milano un'operazione antiterrorismo della Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano - Direzione Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo - con 2 arresti operati nei confronti di un cittadino egiziano e un naturalizzato italiano di origine egiziane, accusati di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e istigazione a delinquere con finalità di terrorismo. L'operazione è condotta dalla Digos di Milano, dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Perugia, dalla Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione e dal Servizio Centrale Polizia Postale e delle Comunicazioni. "Erano estremamente attivi nella propaganda e nel proselitismo digitale per conto dell'Isis, mettendosi a disposizione dell'organizzazione terroristica e finanziando cause di sostegno della stessa". È quanto si legge in una nota diffusa dal Procuratore di Milano Marcello Viola Sempre nella nota si legge che i due arrestati " avrebbero prestato giuramento di appartenenza e di fedeltà" all'organizzazione terroristica. (ITALPRESS) trl/gsl (Fonte video: Polizia di Stato)