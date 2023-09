FIRENZE (ITALPRESS) -Alle ore 4.38 di questa mattina una scossa di terremoto, di intensità 3.3 è stata registrata dall’Ingv a 4 Km a sud ovest di Marradi (Firenze). Un’altra scossa, di intensità 4.9 si è sentita anche a Firenze alle 5.10. Alle 5.17 scossa di assestamento a Marradi (magnitudo 2). E’stato attivato il Centro operativo comunale di Marradi, la Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze, che sta monitorando la situazione, non ha ricevuto per il momento segnalazioni di danni. Le scosse di terremoto hanno spaventato la popolazione di Marradi che è scesa per strada. Il comando Vigili del Fuoco toscano fa sapere che in seguito all’evento sismico avvenuto nelle prime ore di questa mattina nel Comune di Marradi, sono pervenute al Numero unico europeo per le emergenze 112 numerose telefonate di persone che chiedono informazioni, ma al momento una sola richiesta di intervento effettuata dal distaccamento di Marradi per una verifica svolta presso una struttura Rsa con esito negativo. Su disposizione del Centro Operativo Nazionale dei Vigili del fuoco, la squadra del distaccamento di Borgo San Lorenzo e il Funzionario del Comando stanno raggiungendo il distaccamento di Marradi.

-foto Agenzia Fotogramma-

