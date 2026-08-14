Terremoto Colombia, volontari in campo per l’aiuto agli sfollati

CALI (COLOMBIA) (ITALPRESS) - Proseguono le operazioni di soccorso nella Colombia occidentale in seguito al terremoto di magnitudo 7,5 avvenuto lunedì 10 agosto, che ha causato la morte di almeno 281 persone e 3.900 feriti. Molti colombiani si sono mobilitati per prestare aiuto, portando acqua, cibo e rifornimenti alle comunità colpite. Nel video le testimonianze di alcuni volontari. (Fonte video: CCTV+)