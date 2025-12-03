Terna si aggiudica il Corporate Startup Stars Award per l’innovazione

ROMA (ITALPRESS) – Terna si conferma tra le aziende più innovative del panorama internazionale. Il Gruppo guidato da Giuseppina Di Foggia si è aggiudicato – insieme al gestore di rete spagnolo Redeia – il Corporate Startup Stars Award dell’International Chamber of Commerce (ICC), l’organizzazione che rappresenta oltre 45 milioni di imprese in più di 170 Paesi, impegnata a promuovere commercio internazionale, condotta responsabile e quadri regolatori globali.

In particolare, Terna ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per essersi dimostrata come un esempio di innovazione in un contesto fortemente regolato come quello dei Transmission System Operator elettrici europei, distinguendosi per l’adozione di un modello di Venture Client ormai consolidato e per la creazione di un veicolo di Corporate Venture Capital mirato a favorire l’accelerazione tecnologica del settore.

“Il riconoscimento – si legge in una nota – evidenzia il ruolo proattivo di Terna e Redeia nella creazione della TSO Innovation Alliance, iniziativa sviluppata insieme agli altri operatori europei per favorire la collaborazione e l’innovazione nel settore. Questa alleanza, lanciata a luglio 2025, rappresenta un passo inedito nella cooperazione tra otto dei maggiori operatori europei di rete elettrica, con l’obiettivo di accelerare l’innovazione e l’adozione di tecnologie avanzate, a supporto di un sistema elettrico sempre più digitale, decarbonizzato e resiliente”.

Inoltre, per il secondo anno consecutivo, Terna è stata confermata da ICC nella lista delle Top 100 Corporate Startup Stars, che celebra le imprese globali maggiormente impegnate in iniziative di collaborazione con startup e scaleup. Il risultato conferma la centralità dell’open innovation nelle strategie del Gruppo.

L’open innovation significa per Terna co-innovare in modo concreto con gli attori dell’ecosistema globale – altre aziende, startup, ecosystem builder e istituzioni – per accelerare l’adozione di nuove tecnologie nel sistema elettrico e abilitare la transizione energetica. In questo contesto, la TSO Innovation Alliance rappresenta un modello collaborativo per le infrastrutture critiche: efficace, coordinato e capace di generare innovazione e valore condiviso che va oltre il contributo dei singoli protagonisti del settore.

