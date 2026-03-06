Terna, ogni euro investito nella rete elettrica genera 1,3 euro di Pil

ROMA (ITALPRESS) - La Rete di Trasmissione Nazionale riveste un ruolo centrale per la sicurezza e l’efficienza del sistema elettrico, con benefici tangibili per la competitività del Paese. Il suo sviluppo, insieme all’integrazione di fonti rinnovabili e accumuli, rappresenta una leva chiave per migliorare la sicurezza energetica e ridurre il costo dell’energia. Nel 2025, la produzione da fonti rinnovabili ha raggiunto in Italia e in Europa livelli record, grazie alla continua crescita di fotovoltaico ed eolico guidata dal significativo calo dei costi di tali tecnologie. È quanto emerge da “Sicurezza e indipendenza energetica: la rete di trasmissione come leva per la competitività dell’Italia”, studio promosso da TEHA Group e Terna, che offre una fotografia del quadro nazionale ed europeo della transizione energetica, evidenziando i benefici economici, energetici e industriali degli investimenti del Transmission System Operator nazionale. Lo studio ha evidenziato anche l’impatto macroeconomico degli investimenti di Terna. fsc/azn