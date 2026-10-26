Terna, al via la posa dei cavi sottomarini dell’elettrodotto “Bolano-Annunziata”

ROMA (ITALPRESS) - Terna ha avviato l’installazione dei cavi sottomarini dell’elettrodotto “Bolano-Annunziata”, il collegamento elettrico in corrente alternata a 380 kV tra la Sicilia e la Calabria. I lavori sono affidati a Prysmian, che produce i cavi e ne cura la posa con la nave Leonardo da Vinci. L’opera aumenterà fino a 2.000 MW la capacità di scambio tra l’Isola e il Continente, migliorando la flessibilità di esercizio della rete e favorendo una maggiore integrazione della produzione da fonti rinnovabili. mrc/azn