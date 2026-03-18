Terna, a febbraio la produzione da fonti rinnovabili cresce del 27,8%. Aumentano anche i consumi elettrici

ROMA (ITALPRESS) – Nuovo incremento a febbraio del fabbisogno elettrico nazionale: con 25,4 miliardi di kWh si registra una variazione del +2,1% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. La produzione eolica è la principale fonte di copertura del fabbisogno, con 2,8 miliardi di kWh, superando sia il fotovoltaico che l’idroelettrico. Complessivamente la produzione da fonti rinnovabili è aumentata del 27,8%. È quanto emerge dai dati di Terna, la società guidata da Giuseppina Di Foggia che gestisce la rete di trasmissione nazionale.

Il fabbisogno destagionalizzato e corretto per calendario e temperatura risulta, invece, in diminuzione dell’1,8% rispetto a gennaio 2026. In particolare, a livello territoriale, la crescita è omogenea in tutto il Paese: +1,8% al Nord, +2,2% al Centro e +2,8% al Sud e nelle isole. Durante i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, dal 6 al 22 febbraio, le cabine primarie a servizio delle aree olimpiche hanno registrato un marcato aumento degli scambi di energia: +38% rispetto allo stesso periodo del 2025, con picchi fino al 50% nelle giornate delle competizioni più seguite.

Per supportare le esigenze dei Giochi, l’azienda ha investito oltre 300 milioni nel potenziamento della rete elettrica delle regioni interessate. A febbraio, l’indice IMCEI (Indice Mensile dei Consumi Elettrici Industriali) elaborato da Terna, che prende in esame i consumi industriali di circa 1.000 imprese “energivore”, registra un aumento del 4,6%, segnando il sesto mese di crescita consecutivo. Sono positivi i settori della siderurgia, metalli non ferrosi e ceramiche e vetrarie.

In flessione cemento calce e gesso, cartaria, meccanica e chimica; mentre risultano stabili alimentari e mezzi di trasporto. L’indice IMSER (Indice Mensile dei Servizi), che Terna pubblica sulla base dei dati dei consumi elettrici mensili forniti da alcuni gestori di rete di distribuzione, ha evidenziato a dicembre 2025 un incremento del 3,3%. Nel 2025 l’indice IMSER archivia un +2,9% rispetto al 2024.

La produzione nazionale ha coperto l’83,5% della domanda di energia elettrica, mentre il 16,5% è stato soddisfatto dal saldo dell’energia scambiata con l’estero. La produzione nazionale netta, pari a 21,5 miliardi di kWh, è cresciuta del 2,5%. Il saldo estero è aumentato del 3,2%, determinato da una importazione sostanzialmente stabile e una esportazione in diminuzione del 37,6%.

A febbraio le fonti rinnovabili hanno coperto il 37,9% della domanda elettrica nazionale, rispetto al 30,3% di un anno fa, con una crescita complessiva del 27,8%. La produzione eolica risulta la prima fonte del mese, con un incremento del 117%. L’aumento di 1.493 GWh è dovuto soprattutto alla maggior ventosità (+1.414 GWh) e solo in parte alla variazione positiva della capacità installata (+79 GWh).

In miglioramento anche il fotovoltaico, con un incremento complessivo di 526 GWh (+25,5%), sostenuto dall’aumento della capacità in esercizio (+355 GWh). Più contenuto il valore dell’idrico (+5,8%); in diminuzione la produzione termoelettrica (-12,1%) e quella geotermica (-2,7%). Secondo le rilevazioni di Terna, considerando tutte le fonti rinnovabili, a febbraio la capacità installata è aumentata di 559 MW.

Al 28 febbraio si registrano 84.562 MW di potenza installata, di cui, in particolare, 44.390 MW di solare e 13.781 MW di eolico. Per quanto riguarda i sistemi di accumulo, si registrano in Italia 906.082 impianti che corrispondono a 18.539 MWh di capacità e 7.600 MW di potenza nominale.

-Foto ufficio stampa Terna-

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