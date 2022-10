Teramo, Truffa per 11 milioni su “ecobonus” e “sismabonus”

Nell’ambito degli interventi finalizzati al contrasto alle frodi nei settori “Ecobonus” e “Sismabonus”, la Guardia di Finanza di Teramo ha ricostruito una truffa ai danni dello Stato per oltre 11 milioni di euro. Le indagini hanno permesso di individuare un gruppo imprenditoriale che, mediante l’emissione di fatture per opere di fatto mai realizzate per un valore complessivo di quasi venti milioni di euro, ha beneficiato di un credito d’imposta da ritenere allo stato inesistente. trl/gtr