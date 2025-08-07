Tera, una miniera sostenibile che guarda al futuro

ROMA (ITALPRESS) - Un ecosistema minerario che diventa simbolo di rigenerazione e sostenibilità. Un nuovo modello industriale che guarda al futuro. L’ecosistema minerario TERA, presentato alla Camera dei Deputati, è stato sviluppato dall’azienda trentina Tassullo all’interno della propria miniera attiva di Dolomia. Nel cuore delle Dolomiti, a 200 metri di profondità, nasce uno spazio ipogeo unico nel suo genere: un modello virtuoso di economia circolare, dove le cavità lasciate dall’estrazione mineraria non vengono abbandonate, ma trasformate in luoghi destinati allo stoccaggio naturale di prodotti alimentari e, presto, anche alla tecnologia. A temperatura costante e con caratteristiche ideali per conservare beni di pregio, gli spazi di TERA ospitano già migliaia di bottiglie, tonnellate di mele e centinaia di forme di formaggio, riducendo consumi energetici, impatto ambientale e occupazione di suolo in superficie. Ma la sfida più ambiziosa si chiama Intacture: il primo data center europeo realizzato all’interno di una miniera attiva. Una struttura ipogea all’avanguardia, progettata per garantire sicurezza, efficienza energetica e supporto alla transizione digitale del Paese. Co-finanziato dal PNRR e inserito in un piano di investimenti da oltre 50 milioni di euro, il data center offrirà servizi digitali avanzati per imprese, pubbliche amministrazioni e centri di ricerca, puntando su innovazione distribuita e prossimità territoriale. gsl