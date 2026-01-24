TORINO (ITALPRESS) – Tragedia famigliare questa mattina intorno alle 3, in un’abitazione di via Torino 90 a Caselle Torinese dove un uomo, dopo un litigio con la mamma, le ha sparato alla testa con una pistola sparachiodi. La donna, di 65 anni, ha riportato gravi ferite ed è stata soccorsa dal personale del 118 che ha effettuato le manovre rianimatorie durante il trasporto all’ospedale Giovanni Bosco di Torino. Il primo referto medico parla di un un grave trauma cranico, sull’accaduto stanno indagando i carabinieri.

