Tennis, Jasmine torna con il coach spagnolo Marc Lopez

ROMA (ITALPRESS) – Jasmine Paolini riparte da Marc Lopez. L’azzurra ha annunciato attraverso i suoi profili social di aver ripreso la collaborazione con il coach spagnolo. “Insieme – sottolinea Supertennis – avevano lavorato per pochi mesi 2025, dopo la fine della collaborazione con Renzo Furlan, tra aprile e luglio 2025. Un periodo altalenante, nel quale però Paolini ha ottenuto uno dei traguardi di maggior prestigio della sua carriera, il trionfo in singolare e in doppio, con Sara Errani, agli Internazionali BNL d’Italia. Due volte finalista Slam, “Jas” non gioca un match ufficiale dallo scorso 8 luglio, quando perse contro l’ucraina Marta Kostyuk nei quarti di finale a Wimbledon, a causa di un infortunio al piede. La sua priorità è presentarsi nella migliore condizione possibile allo US Open, l’ultimo Slam della stagione”.

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