Tennis, il ranking Atp aggiornato: best ranking per Luciano Darderi

ROMA (ITALPRESS) – Grazie alla finale raggiunta a Buenos Aires, Luciano Darderi migliora il suo best ranking e sale alla posizione numero 21. E’ il quarto italiano nel ranking Atp, dietro a Jannik Sinner (2), Lorenzo Musetti (5) e Flavio Cobolli (20). L’Italia è l’unica nazione a poter vantare così tanti giocatori tra i primi 21 del mondo.

Se si guarda la Top 25, solo gli Usa oltre all’Italia hanno quattro giocatori, ma in questo gruppo rientrano Learner Tien e Tommy Paul, terzo e quarto statunitense nel ranking Atp, rispettivamente numero 23 e 24 del mondo. Dunque con una classifica peggiore del numero 4 d’Italia.

In vetta alla classifica c’è sempre Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha raggiunto le 59 settimane da numero 1 del mondo, una in più di Jim Courier: è oggi il tredicesimo giocatore con più settimane in vetta alla classifica in carriera. Nel migliore dei casi, alla fine della settimana Jannik Sinner, secondo del ranking e impegnato a Doha, potrebbe accorciare la distanza sul rivale a 2.250 punti; nel peggiore ritrovarsi con un distacco superiore ai 3.200.

Per quanto riguarda le variazioni in classifica che non riguardano gli italiani, l’unico movimento coinvolge l’australiano Alex De Minaur, campione a Rotterdam, che eguaglia il best ranking alla posizione numero 6 (+2).

IL RANKING ATP AGGIORNATO

1. Carlos Alcaraz (Esp) 13.150 (–)

2. Jannik Sinner (Ita) 10.300 (–)

3. Novak Djokovic (Srb) 5.280 (–)

4. Alexander Zverev (Ger) 4.605 (–)

5. Lorenzo Musetti (Ita) 4.405 (–)

6. Alex De Minaur (Aus) 4.250 (+2)

7. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.230 (-1)

8. Taylor Fritz (Usa) 4.220 (-1)

9. Ben Shelton (Usa) 4.050 (–)

10. Alexander Bublik (Kaz) 3.405 (–)

20. Flavio Cobolli 1.955 (–)

21. Luciano Darderi 1.904 (+1)

57. Matteo Berrettini 910 (+1)

65. Lorenzo Sonego 850 (-5)

85. Matteo Arnaldi 665 (-13)

94. Luca Nardi 629 (+3)

109. Mattia Bellucci 553 (-2)

110. Francesco Maestrelli 553 (-2)

140. Andrea Pellegrino 447 (+5)

156. Giulio Zeppieri 397 (-2)

