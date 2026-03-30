ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner continua a mettere pressione su Carlos Alcaraz. Il 24enne altoatesino ha sfruttato al meglio il doppio appuntamento sul cemento americano e grazie ai successi prima di Indian Wells e poi di Miami ha ridotto a 1.190 punti il distacco dalla prima posizione del ranking Atp occupata dallo spagnolo: a Montecarlo potrebbe consumarsi il sorpasso.

Alexander Zverev, sconfitto proprio da Sinner nella semifinale di Miami, si riprende intanto la terza posizione a scapito di Novak Djokovic, con Lorenzo Musetti stabile al quinto posto, col carrarino che guadagna anche qualcosa su De Minaur. L’altra novità nella Top Ten è lo scambio di posizioni fra Auger-Aliassime (settimo) e Fritz (ottavo): l’americano ora deve guardarsi da Shelton, distante appena 10 punti. Chiude in decima piazza Daniil Medvedev.

Per quanto riguarda gli altri italiani, nonostante l’eliminazione al secondo turno di Miami Cobolli ritocca il suo best ranking salendo al 13esimo posto, scivola indietro di una posizione Darderi (19^), fra i primi cento anche Sonego (63^, -1), Bellucci (73^, +4) e Berrettini, che però crolla fino alla 91esima casella: l’uscita al terzo turno a Miami, dove un anno fa aveva raggiunto i quarti, gli costa 23 posizioni.

IL NUOVO RANKING ATP

1. Carlos Alcaraz (Esp) 13.590 (–)

2. Jannik Sinner (Ita) 12.400 (–)

3. Alexander Zverev (Ger) 5.205 (+1)

4. Novak Djokovic (Srb) 4.720 (-1)

5. Lorenzo Musetti (Ita) 4.265 (–)

6. Alex De Minaur (Aus) 4.095 (–)

7. Felix Auger-Aliassime (Can) 4.000 (+1)

8. Taylor Fritz (Usa) 3.870 (-1)

9. Ben Shelton (Usa) 3.860 (–)

10. Daniil Medvedev (Rus) 3.610 (–)

13. Flavio Cobolli 2.520 (+1)

19. Luciano Darderi 2.050 (-1)

63. Lorenzo Sonego 810 (-1)

73. Mattia Bellucci 740 (+4)

91. Matteo Berrettini 650 (-23)

107. Matteo Arnaldi 605 (-6)

114. Francesco Maestrelli 577 (-2)

130. Andrea Pellegrino 490 (-2)

140. Luca Nardi 444 (-1)

142. Stefano Travaglia 444 (+19)

AL FEMMINILE SABALENKA ALLUNGA, PAOLINI OTTAVA

Il bis a Miami non le consente di guadagnare punti ma Aryna Sabalenka resta saldamente in testa alla classifica Wta con ampio margine. La prima “inseguitrice” è Elena Rybakina, sconfitta di nuovo dalla bielorussa – ma in semifinale – dopo Indian Wells: la kazaka è seconda ma a quasi tremila punti. Coco Gauff, grazie alla finale di Miami, ritorna terza scavalcando Iga Swiatek, Jessica Pegula rimane quinta ma vede avvicinarsi Amanda Anisimova mentre Jasmine Paolini scivola in ottava posizione, superata da Elina Svitolina: trasferta nordamericana amara per la tennista toscana, che se a Indian Wells si era spinta almeno fino agli ottavi, a Miami è uscita di scena invece al terzo turno, per mano di Jelena Ostapenko.

Chiudono la Top Ten Victoria Mboko e Mirra Andreeva mentre l’altra italiana fra le prime cento al mondo, Elisabetta Cocciaretto, guadagna una posizione ed è 43esima: la marchigiana, che sarà testa di serie a Charleston e farà il suo ingresso direttamente al secondo turno, a Miami non è andata oltre il secondo match ma ha portato al terzo set quella che sarebbe stata poi la finalista, Coco Gauff.

IL RANKING WTA

1. Aryna Sabalenka (Blr) 11.025 (–)

2. Elena Rybakina (Kaz) 8.108 (–)

3. Coco Gauff (Usa) 7.278 (+1)

4. Iga Swiatek (Pol) 7.263 (-1)

5. Jessica Pegula (Usa) 6.243 (–)

6. Amanda Anisimova (Usa) 6.180 (–)

7. Elina Svitolina (Ukr) 3.965 (+1)

8. Jasmine Paolini (Ita) 3.907 (-1)

9. Victoria Mboko (Can) 3.531 (–)

10. Mirra Andreeva (Rus) 3.121 (–)

43. Elisabetta Cocciaretto 1.280 (+1)

148. Lucrezia Stefanini 526 (-5)

150. Nuria Brancaccio 506 (+1)

161. Lucia Bronzetti 456 (-9)

187. Lisa Pigato 387 (+23)

208. Silvia Ambrosio 335 (+6)

226. Camilla Rosatello 310 (-2)

248. Jessica Pieri 276 (+1)

267. Jennifer Ruggeri 259 (+4)

-Foto IPA Agency-

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