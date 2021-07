TORINO (ITALPRESS) – Danni per il maltempo in piemonte. Tetti scoperchiati e alberi caduti questo pomeriggio in diversi comuni della Granda: Fossano Alba, Bra, Dogliani, Racconigi e Sommariva Perno. Sul luogo sono intervenuti i volontari di protezione civile del Coordinamento di Cuneo, Vigili del Fuoco e Volontari di Cuneo e di altri distaccamenti. Arpa Piemonte ha comunicato temporali di forte intensità su eporediese e vercellese. A creare i maggiori disagi sono i violenti temporali, anche con forti grandinate, che si stanno abbattendoi su diverse zone della regione. Decine le telefonate al numero di emergenza per allagamenti e danni provocati dal maltempo. A Fossani sono caduti chicchi di ghiaccio di grandi dimensioni, mentre a Villafalletto una grandinata ha imbiancato il paese provocando danni. Le piogge hanno anche provocato una frana a Vinadio, sulla statale del colle della Maddalena in alta valle Stura.

(ITALPRESS).