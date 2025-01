Tempesta di neve negli Usa, stato di emergenza sulla costa orientale

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - Neve e ghiaccio negli Stati Uniti, con centinaia di incidenti e disagi nei trasporti. Secondo gli esperti si tratta della più forte tempesta di neve degli ultimi dieci anni. Gli uffici del governo federale degli Stati Uniti a Washington sono rimasti chiusi, ma si tratta di un provvedimento che non avrà ripercussioni sul Congresso, dove avrà luogo la certificazione dei risultati delle elezioni presidenziali 2024. Le autorità americane hanno dichiarato lo stato di emergenza in tutta la costa orientale degli Stati Uniti, con le temperature che nei prossimi giorni sono destinate a scendere fino a -15 gradi. I cittadini sono stati invitati a non lasciare le proprie abitazioni. xp6/fsc