ROMA (ITALPRESS) – Telepass, società leader nel telepedaggio e nella mobilità integrata, ha siglato un accordo con Verti Assicurazioni per la distribuzione delle polizze RC della compagnia assicurativa diretta del Gruppo Mapfre.

Con la nuova partnership, sarà possibile acquistare sui canali digitali del Gruppo Telepass una polizza RC Auto, Moto e Furgone sviluppata in collaborazione con Verti Assicurazioni. “Telepass – si legge in una nota del Gruppo Mundys- permette di personalizzare in pochi click la propria polizza, scegliendo tra la sola RC Auto o un pacchetto di garanzie disegnato sulle esigenze di protezione del cliente, che consente di risparmiare fino al 30% sul premio di polizza ottenendo una copertura più completa”. Il premio viene addebitato automaticamente sullo stesso conto corrente collegato ai servizi Telepass. Sull’app e sul sito di Telepass il cliente può gestire la polizza in completa autonomia. Telepass ha sviluppato “un modello innovativo che rende l’assicurazione una parte naturale e vantaggiosa dell’ecosistema di servizi di mobilità. Un esempio concreto di questo approccio è la possibilità di ottenere senza costi aggiuntivi il servizio di assistenza stradale sulle targhe associate al dispositivo Telepass”.

“La partnership con Verti ci ha consentito di costruire un’offerta assicurativa completa e personalizzabile con l’obiettivo di soddisfare i bisogni di semplicità e convenienza dei clienti – commenta Gianfilippo Lena, Amministratore Delegato di Telepass Assicura – Grazie all’esperienza maturata in questi primi 4 anni di attività di Telepass Assicura abbiamo definito insieme a Verti un prodotto innovativo e digitale che consente di consolidare la presenza di Telepass Assicura nel mercato RC, ampliando l’offerta del Gruppo Telepass, già leader nel mercato del telepedaggio e dei servizi di mobilità in Italia e in Europa”.

