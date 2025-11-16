Tecnologia moderna dà impulso all’industria del limone nella Cina sud-ovest

In Tongnan - una delle principali regioni produttrici di limoni al mondo - i droni monitorano i frutteti e le linee automatizzate trasformano i frutti freschi in una vasta gamma di prodotti. Questo approccio tecnologico aumenta la produttività e porta questi agrumi in oltre 30 Paesi e regioni. (ITALPRESS/XINHUA) mec/fsc/gtr (Fonte video: Xinhua)