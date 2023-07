MILANO (ITALPRESS) – “Maltrattamenti nella ginnastica? Il nostro è un ambiente sano e tranquillo, abbiamo avuto un aumento del 20% di tesserati. La gente crede nella federazione ginnastica d’Italia, dopo 154 anni di storia non è che una cosa così ci crea problemi enormi, ma dobbiamo stare attenti e vigili, poi sarà la giustizia sportiva e ordinaria a dire chi ha sbagliato e chi no”. Lo ha dichiarato il presidente della Federginnastica, Gherardo Tecchi, a margine della presentazione della tappa italiana della Coppa del Mondo di ginnastica ritmica che si svolgerà al Mediolanum Forum di Milano dal 21 al 23 luglio. “L’evento è importantissimo per due motivi: è l’ultimo di grandissimo livello prima dei mondiali di Valencia. Finalmente la ginnastica arriva a Milano, che è la culla della ginnastica italiana. Arrivare e portare la tappa qui a Milano è un punto d’arrivo eccezionale – ha spiegato il numero 1 della Fgi -. Le aspettative? Noi speriamo di fare l’en plein, ovvero di qualificare la squadra e le individualiste. La prima è Sofia Raffaeli, qualificata di diritto perchè campionessa del mondo attuale. E’ importante perchè facciamo debuttare Viola Sella, una ragazza di Milano, è un’atleta che potrà fare molto bene in futuro”.

