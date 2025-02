VENEZIA (ITALPRESS) – Dopo il successo riscosso al 75° Festival di Sanremo, Simone Cristicchi torna al Teatro Toniolo con un nuovo spettacolo dedicato alla figura del santo patrono d’Italia, “Franciscus. Il folle che parlava agli uccelli”.

In scena dal 25 al 27 febbraio, per la Stagione di Prosa organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale, Cristicchi continua a stupire il pubblico teatrale con un nuovo progetto in solo che realizza con il Centro Teatrale Bresciano, dedicato questa volta a San Francesco.

L’attore sarà inoltre ospite di Claudia Vigato per gli Incontri con gli artisti mercoledì 26 febbraio alle 17 in foyer del Teatro, l’incontro è a ingresso libero.

Tra riflessioni, domande e canzoni inedite – che portano la firma dello stesso Cristicchi e della cantautrice Amara – l’artista romano indaga e racconta il “Santo di tutti”, che è stato innanzitutto un uomo in crisi, consumato dai dubbi, un laico che imparava facendo, si perfezionava incontrando, e il cui esempio riuscì ad attrarre una comunità, ma non senza destare sospetti di alcuni del popolo. Uno in particolare, Cencio, stracciaiolo girovago, inventore di una lingua solo sua, osservatore critico del viaggio di Francesco, interpretato dallo stesso Cristicchi.

Al centro di questo spettacolo, il labile confine tra follia e santità, tema cardine della vita personale e spirituale di Francesco. Ma anche la povertà, la ricerca della perfetta letizia, la spiritualità universale, l’utopia necessaria di una nuova umanità che riesca a vivere in armonia con il creato. Temi che nel frastuono della società in cui viviamo diventano ancora più urgenti e vividi. Uno spettacolo ad alta intensità emotiva, che fa risuonare potenti in noi le domande più profonde e ci spinge a ricercarne una possibile risposta.

I biglietti per lo spettacolo sono in vendita in biglietteria del Teatro e online su Vivaticket. Per informazioni: www.culturavenezia.it

