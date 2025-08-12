Taylor Swift annuncia il nuovo album “The Life of a Showgirl”

ROMA (ITALPRESS) – La cantante statunitense Taylor Swift è apparsa nel podcast “New Heights”, condotto dal compagno Travis Kelce e da suo fratello Jason, e ha ufficializzato l’imminente uscita del suo nuovo album di inediti, senza però comunicare la data ufficiale della pubblicazione.

Mostrando una valigetta con le iniziali “Ts”, l’artista ha annunciato che il dodicesimo album si intitolerà “The Life of a Showgirl”, mantenendo però sfocata la copertina. Sul suo sito, comunque, viene riportato che le edizioni in vinile dell’album sarebbero state spedite prima del 13 ottobre. Ieri Taylor Nation – una divisione ufficiale del team marketing della superstar del pop – ha pubblicato una presentazione su TikTok di 12 immagini che anticipavano qualcosa sull’imminente annuncio.

