ROMA (ITALPRESS) – Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e docente di Turismo nelle università, lancia dalla stazione Termini un appello al Comune di Roma sull’emergenza Taxi. “Le file assurde per i Taxi a Termini sono l’esempio più evidente di un’emergenza che va affrontata. In attesa di soluzioni strutturali occorre almeno pensare a licenze temporanee per i periodi di grande presenza turistica come già accade in altre città e magari convocare i tassisti per definire misure che riducano un caos che scoraggia i turisti a tornare nella nostra capitale” commenta. (ITALPRESS).

Foto: Agenzia Fotogramma