Tax Free Shopping, nel 2025 spesa in Italia +3%. Protagonisti i giovani

MILANO (ITALPRESS) - Il mercato del Tax Free Shopping mondiale chiude il 2025 in crescita e l'Italia, in linea con il trend europeo, non fa eccezione: +3%, un risultato trainato da un significativo ampliamento della base di shopper. A dominare la scena gli statunitensi, che rappresentano un quarto del totale, seguono i turisti provenienti dai Paesi del Golfo e dalla Cina. Sono alcune evidenze emerse dall’analisi presentata a Milano da Global Blue nel corso dell’evento “Insights 2026”. La Gen Z si conferma protagonista della crescita. Nell’ultimo anno, il volume dei giovani shopper è balzato del 28%, trascinando la spesa a un incremento del 16%. A distinguersi sono soprattutto i comparti dell’orologeria e dello sportswear, seguiti da cosmetica e profumeria. f12/fsc/gtr