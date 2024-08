ROMA (ITALPRESS) – Un’intera giornata dedicata alla saga letteraria di Harry Potter, sognando assieme a grandi e piccini che il mondo magico creato dalla fantasia di JK Rowling sia realtà: il primo settembre Tarquinia e il suo centro storico sono pronti a fare da scenario a una serie di iniziative per entusiasmare gli appassionati della saga, in un’iniziativa che coinvolge tante realtà e attività della città. La grande novità dell’ultim’ora è che anche il Cinema Etrusco aprirà le proprie porte a maghi, streghe e persino ai babbani! Alle 20 e 45, infatti, il multisala di via della Caserma riproporrà “Il Prigioniero di Azkaban” a venti anni dalla sua uscita nelle sale.

Ma già dalla mattina sono in programma appuntamenti magici. Alle 10, infatti, la libreria caffè La Vita Nova, in via Carducci, si trasformerà idealmente nel Binario 9 e tre quarti, con gli aspiranti maghi e streghe pronti ad attendere assieme la partenza dell’Hogwarts Express nel giorno in cui iniziano le lezioni alla Scuola di Magia e Stregoneria. Dalle 11, la biblioteca comunale con le sue splendide sale sarà lo scenario della Cerimonia di Smistamento: sarà il Cappello Parlante a destinare chiunque voglia in una delle quattro casate di Hogwarts. Nel pomeriggio, invece, tutti a spasso per il centro di Tarquinia seguendo le letture itineranti che presenteranno alcune delle scene e dei protagonisti più amati della saga: non mancheranno sorprese e animazioni! Si parte alle 17:30 dalla libreria caffè La Vita Nova. (ITALPRESS).

Foto: ufficio stampa Back To Hogwarts