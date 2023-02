Tardino “Unico modo per evitare morte migranti è limitare le partenze”

“Non c’è coraggio da parte dell’Europa. L’unica maniera per fermare ed evitare le morti in mare è limitare le partenze. Non possiamo più consentire che ci siano degli scafisti che imbarchino persone in condizioni disperate”. Così l’eurodeputata per la Lega, Annalisa Tardino. xf4/tvi