PALERMO (ITALPRESS) – “Proprio come avviene a Bruxelles, Pd e 5s preferiscono occuparsi di tematiche ideologiche e di bandiera, anziché focalizzarsi sulla risoluzione dei veri problemi dei cittadini. Non possiamo restare in silenzio dinanzi a queste provocazioni e chiediamo lo stop di questi iter parlamentari, nel rispetto dei tantissimi italiani in difficoltà, alle prese con aumenti di prezzi generalizzati, che faticano a pagare bollette di gas e luce esorbitanti”. Così, in una nota, Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega Salvini Premier.

“La premiata ditta Pd-5s, ormai da tempo lontana dalle esigenze della gente – aggiunge – adesso tocca il fondo pensando di bloccare il Parlamento sullo Ius scholae e sulla legalizzazione della cannabis, temi divisivi e assolutamente non urgenti. Piuttosto lavoriamo per scongiurare nuove tasse e prevedere aiuti a famiglie e imprese, noi siamo al governo per questo e non per consentire derive ideologiche a sinistra”.

– foto agenziafotogramma.it –

(ITALPRESS).

