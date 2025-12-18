Taranto, 11 indagati per estorsione con metodo mafioso

TARANTO (ITALPRESS) - I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Taranto hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce, su richiesta della Procura Distrettuale della Repubblica di Lecce in coordinamento con la Procura di Taranto. Il procedimento penale è a carico di 11 indagati, nei confronti dei quali il Pubblico Ministero procedente ha disposto, altresì, l'esecuzione di perquisizioni delegate finalizzate alla ricerca di armi e di cose pertinenti ai reati, nei confronti di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, di "estorsione pluriaggravata", "incendio pluriaggravato", e "intralcio alla giustizia", tutti presuntamente commessi con "metodo mafioso", "porto di armi da sparo e relative munizioni", nonchè "evasione continuata" ed "esercizio abusivo della professione". L'operazione, denominata "Argan", rappresenta l'esito di una complessa e articolata attività investigativa, coordinata come detto dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Lecce e dalla Procura di Taranto, avviata nell'ottobre 2023 e conclusasi nel settembre 2025, sviluppatasi attraverso servizi di osservazione, attività di intercettazione telefonica, ambientale e telematica, pedinamenti elettronici mediante dispositivi GPS, nonché riprese video. mgg/mca3 (Fonte video: Carabinieri)