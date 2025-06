Taobuk, Schifani “Da Messina e Taormina cambio passo per Ue più coesa”

PALERMO (ITALPRESS) - Due città siciliane che per sei giorni si trasformano in epicentro culturale e di rilancio di un'idea di Europa unita. Messina e Taormina si preparano a ospitare il 70esimo anniversario della conferenza degli ex paesi Ceca, svoltasi proprio nelle due località, e la quindicesima edizione della kermesse culturale Taobuk: gli eventi, il cui programma è stato illustrato questa mattina a Palazzo d'Orleans a Palermo, sono strettamente interconnessi e si svolgeranno rispettivamente dal 18 al 20 giugno e dal 18 al 23. Alla presentazione hanno preso parte il presidente della Regione Renato Schifani, la presidente e direttrice artistica di Taobuk Antonella Ferrara, il sindaco di Messina Federico Basile e il pari ruolo di Taormina Cateno De Luca: nel corso della conferenza è intervenuto, in video messaggio, il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che per due volte ha ringraziato Schifani per l'organizzazione e la realizzazione degli appuntamenti. A settant'anni dalla Conferenza di Messina e Taormina, la Sicilia si ripropone come luogo simbolo di unità e riflessione sul futuro dell'Europa, con l'auspicio di trovare una quadra proprio come nel 1955: a tal fine saranno presenti i ministri degli Esteri (o i relativi rappresentanti) di tutti e 27 i paesi Ue e degli altri Stati in attesa di adesione. I temi al centro dell'incontro saranno difesa comune, Mediterraneo allargato, relazioni transatlantiche e confini. xd8/col3/mca3 (ITALPRESS)