TRIESTE (ITALPRESS) – Il ritorno, dopo due anni di assenza a causa della pandemia, del Trieste Tango Festival è un ulteriore segnale positivo per il turismo del capoluogo regionale. Nell’arco dei suoi cinque giorni, la manifestazione ha infatti saputo catturare l’attenzione di un numero considerevole di appassionati del ballo argentino provenienti non solo dal Friuli Venezia Giulia ma anche dall’estero, a conferma del carattere internazionale dell’evento. Questo, in sintesi, il concetto espresso dall’assessore regionale alle Lingue minoritarie e corregionali all’estero Pierpaolo Roberti nell’ultima giornata dell’ottava edizione dell’International Trieste Tango Festival, che negli ultimi giorni ha reso Trieste il punto di riferimento per gli appassionati del noto ballo argentino grazie alla presenza di artisti provenienti da tutto il mondo.

L’esponente della Giunta sottolinea che da un lato la fisicità tipica del tango rappresenta un chiaro segno del superamento delle fasi più difficili della pandemia e dall’altro questo festival offre l’occasione di un ulteriore punto di contatto tra il Friuli Venezia Giulia e i nostri corregionali che sono emigrati in Argentina e in altri paesi del Sudamerica in cerca di lavoro e fortuna e i loro discendenti. L’auspicio è quindi che l’iniziativa continui a crescere, ad attirare l’attenzione di ballerini professioni e amatori da tutta Europa e a catturare anche l’interesse dei nostri corregionali oltre oceano, fornendo loro un motivo in più per tornare a visitare la propria terra d’origine.

Particolarmente apprezzata, poi, dall’Esecutivo regionale l’azione di promozione di Trieste attuata dagli organizzatori del Tango Festival, che hanno offerto a tutti i partecipanti la possibilità di partecipare a tour gratuito della città, favorendo la scoperta dei prodotti tipici locali, in particolare dal punto di vista enogastronomico.

foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS).